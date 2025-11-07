Une minute de silence sera observée avant France-Ukraine
Une rencontre hautement symbolique.
Dix ans après les attentats perpétrés à Paris la nuit du 13 novembre 2015, l’équipe de France recevra l’Ukraine jeudi prochain. Une rencontre qui sera marquée par les commémorations , le Stade de France qui accueillait la rencontre amicale entre les Bleus et l’Allemagne ce soir-là avait été pris pour cible puisque les premières explosions y avaient retenti.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
