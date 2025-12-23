Auxerre et l’OM auront leur centre de formation féminin
Voilà comment entrer dans la cour des grandes.
L’AJ Auxerre (leader de D2) et l’Olympique de Marseille (D1) ont obtenu le feu vert de la Ligue de football féminin professionnel pour ouvrir leur centre de formation féminin à partir de la saison 2026-2027 . Une validation qui permet à deux institutions du foot hexagonal de poser enfin des briques sous leurs sections féminines.…
SF pour SOFOOT.com
