Ce joueur de huitième division anglaise a enfin participé à la CAN
Et si c’était la Bonne année ?
Si la rencontre entre l’Égypte et le Zimbabwe ce lundi (2-1) a surtout été marquée par deux coups d’éclat des stars des Pharaons, Omar Marmoush et Mohamed Salah, elle a aussi été le théâtre d’un autre événement. Juste après la mi-temps, un certain Macauley Bonne a fait son entrée côté zimbabwéen. Un rêve pour celui qui évolue en… huitième division anglaise. …
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
