La nouvelle entraîneure de West Ham n'est pas n'importe qui

Parviendra-t-elle à réapprendre la victoire aux Hammers ?

L’équipe féminine de West Ham , avant-dernière de Women’s Super League et donc sérieusement menacée par la relégation, a annoncé lundi la nomination de Rita Guarino sur son banc . L’entraîneure italienne succède ainsi à Rehanne Skinner, licenciée jeudi dernier. Sous la direction de l’Anglaise, les joueuses de l’est de Londres n’ont remporté qu’un seul match sur toute la première moitié de saison, et ont concédé un nul (2-2) lors de la dernière rencontre de la phase aller contre la lanterne rouge Liverpool, malgré une longue supériorité numérique.…

JE pour SOFOOT.com