Dani Alves de retour sur les terrains ?
Retour par la petite porte.
Daniel Alves n’a peut-être pas dit son dernier mot. Selon ESPN, à 42 ans, l’ancien latéral du Barça et de la Seleção vient de boucler le rachat du Sporting Clube de São João de Ver , modeste club de troisième division portugaise. Un projet discret, presque artisanal, monté avec des investisseurs brésiliens, loin des projecteurs du Camp Nou.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer