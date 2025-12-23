 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dani Alves de retour sur les terrains ?
information fournie par So Foot 23/12/2025 à 10:35

Dani Alves de retour sur les terrains ?

Dani Alves de retour sur les terrains ?

Retour par la petite porte.

Daniel Alves n’a peut-être pas dit son dernier mot. Selon ESPN, à 42 ans, l’ancien latéral du Barça et de la Seleção vient de boucler le rachat du Sporting Clube de São João de Ver , modeste club de troisième division portugaise. Un projet discret, presque artisanal, monté avec des investisseurs brésiliens, loin des projecteurs du Camp Nou.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le cauchemar continue pour Alexander Isak
    Le cauchemar continue pour Alexander Isak
    information fournie par So Foot 23.12.2025 09:42 

    Depuis que le rappeur Niska lui a consacré un titre, Alexander Isak vit un véritable cauchemar. L’anti-Blaise Matuidi. Assez méconnaissable depuis son arrivée à Liverpool cet été, le Suédois est parvenu à inscrire son troisième but de la saison toutes compétitions ... Lire la suite

  • CAN 2025 : Mohamed Salah sauve l'Égypte face au Zimbabwe
    CAN 2025 : Mohamed Salah sauve l'Égypte face au Zimbabwe
    information fournie par France 24 23.12.2025 08:44 

    L'Égypte a battu le Zimbabwe (2-1) pour son premier match dans la CAN 2025. Mohamed Salah a offert la victoire à son équipe dans les arrêts de jeu.

  • Pourquoi le Sénégal est le vrai favori de cette CAN
    Pourquoi le Sénégal est le vrai favori de cette CAN
    information fournie par So Foot 23.12.2025 01:10 

    Dans l'ombre de l'engouement autour du Maroc, pays hôte de cette CAN, le Sénégal fait bien partie des favoris de la compétition. Discrétion absolue, mélange de jeunesse et d'expérience cohérent et esprit léger... Voici pourquoi les Lions de la Teranga ont toutes ... Lire la suite

  • Un joueur du Real Madrid va signer en Ligue 1
    Un joueur du Real Madrid va signer en Ligue 1
    information fournie par So Foot 23.12.2025 00:24 

    L’OL tient sa première recrue hivernale. Ce lundi, L’Équipe annonce que le club rhodanien s’est mis d’accord avec le Real Madrid pour obtenir le prêt tant attendu d’Endrick . En manque de temps de jeu en Espagne, la pépite brésilienne va rejoindre la bande à Paulo ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank