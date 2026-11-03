Le PSG écrit encore l'histoire en C1
Et un, et deux, et trois, et quatre zéro ! Dix-sept minutes. Voilà le temps qui aura suffi au PSG pour faire couler le sous-marin jaune de Villarreal . Non pas d’un ni même de deux, mais bien de quatre buts inscrits en un temps record par la bande à Luis Enrique .
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