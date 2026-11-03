Un gardien de 16 ans sur le banc du PSG face à Villarreal ?
Belle promotion. Dans les cages en Youth League ce mardi, Arthur Bar va connaître un grand moment . Le portier des U19, qui se sont inclinés (3-0), va s’asseoir sur le banc pour la rencontre Villarreal-PSG , comptant pour la 4 e journée de Ligue des champions, et découvrir ainsi l’environnement du football professionnel européen à seulement 16 ans. Sa présence s’explique par l’absence d’Alessandro Longoni , habituel troisième gardien, qui revient tout juste de blessure.
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