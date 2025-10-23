Une mauvaise nouvelle gâche (un peu) la fête du centenaire de la Fiorentina

100 ans et pas toutes ses dents.

Entre la Fiorentina et la mairie de Florence, la tension autour du Franchi n’a jamais été aussi palpable : le club et la ville s’affrontent depuis le début des travaux sur la capacité réduite et l’impact économique de la rénovation. Après la déroute face à Milan , les tifosi ont pris un autre petit coup de massue : la nouvelle Curva Fiesole ne sera pas prête pour les festivités du centenaire du club en 2026. …

MH pour SOFOOT.com