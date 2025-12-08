Une légende parisienne va devenir la nouvelle directrice sportive du Paris FC féminin
Retour aux affaires.
Si Gaëtane Thiney assurait à So Foot l’année dernière ne pas encore savoir quel serait son destin une fois les crampons raccrochés, l’ancienne capitaine du Paris FC n’a pas tardé à rebondir. Présente lors de chaque match à domicile de son ancienne équipe, « Tatane » va devenir la nouvelle directrice sportive de la section féminine du club parisien.…
LB pour SOFOOT.com
