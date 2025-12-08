Joey Barton se fait clouer le bec par la justice anglaise
« On peut plus rien twitter. »
L’ex-footballeur anglais Joey Barton , passé par l’Olympique de Marseille, commence à connaître le chemin du tribunal. Ce lundi, l’ancien Citizen a été jugé par le tribunal de Liverpool pour des messages « gravement offensants » publiés sur les réseaux. La sentence, six mois de prison avec sursis , se transformerait en condamnation ferme si l’ancien milieu de terrain de 43 ans venait à récidiver dans les dix-huit mois à venir. …
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer