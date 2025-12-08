Polémique autour d’un « Pride Match » entre l’Égypte et l’Iran
Le cauchemar continue pour Mostafa Mohamed.
Alors que Seattle préparait depuis un moment un « Pride Match » pour le 26 juin 2026, en plein week-end de la Pride , pour célébrer la communauté LGBTQ+, le tirage au sort et le calendrier des rencontres ont révélé que c’est l’affiche Égypte-Iran , dans le cadre 3 e journée du Groupe G, qui serait lié à cet événement.…
