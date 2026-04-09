Une marque de voiture se moque de l'OM

VV, c’est aussi la plus grosse série de victoires de l’OM. Volkswagen s’est payé un petit buzz pour réagir au nouveau log o de l’Olympique de Marseille. Pour la douzième fois de sa longue histoire, le club olympien change de blason, optant cette fois-ci pour un assemblage du O et du M en bleus foncés qui ressemble un peu au logo de l’Inter Milan et à celui de la marque allemande. Et comme toucher à l’écusson, c’est toucher au cœur, l’OM se paie quelques commentaires salés.

UL pour SOFOOT.com