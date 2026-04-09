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Une marque de voiture se moque de l'OM
information fournie par So Foot 09/04/2026 à 12:33

Une marque de voiture se moque de l'OM

Une marque de voiture se moque de l'OM

VV, c’est aussi la plus grosse série de victoires de l’OM. Volkswagen s’est payé un petit buzz pour réagir au nouveau log o de l’Olympique de Marseille. Pour la douzième fois de sa longue histoire, le club olympien change de blason, optant cette fois-ci pour un assemblage du O et du M en bleus foncés qui ressemble un peu au logo de l’Inter Milan et à celui de la marque allemande. Et comme toucher à l’écusson, c’est toucher au cœur, l’OM se paie quelques commentaires salés.

UL pour SOFOOT.com

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