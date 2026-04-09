Warren Zaïre-Emery, de simple espoir à acteur principal

Un moment critiqué et condamné à jouer les accessit la saison passée, Warren Zaïre-Emery a une nouvelle fois claqué un match digne d'une palme d'or face à Liverpool lors du quart aller de Ligue des champions remporté par le PSG (2-0). De quoi rappeler aux adeptes de la culture de l'instant que son ascension n'était pas un simple accident.

Dans Le Comte de Monte Cristo d’Alexandre Dumas, Edmond Dantès est trahi par les siens. Après moult galères, il parvient à se venger méthodiquement de ceux qui l’ont détruit entre ascension, patience et dépassement. Si Warren Zaïre-Emery est loin de performer de manière vindicative, on retrouve bien un point commun entre l’international français et le protagoniste de ce roman : l’attente n’est pas passive, elle devient une phase de construction et de retour à la gloire. Un moment considéré comme une vulgaire attraction obsolète, le gamin de 20 ans a une nouvelle fois rappelé lors du quart de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool que le PSG pouvait et devait compter sur lui.

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Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com