En Copa Libertadores, un joueur expulsé après avoir envoyé une touche dans la tête d'un adversaire

Jeu de mains, jeu de vilains. La phase de groupes de Copa Libertadores a débuté cette semaine. Au menu : l’ancien Parisien Leandro Paredes a marqué avec Boca Juniors, Flamengo est allé battre Cuzco, et le Sporting Cristal a bien démarré sa compétition face au Cerro Porteno.

Ce match serait resté anonyme si l’international paraguayen Cecilio Domínguez n’avait pas eu la bonne idée de jeter la balle au visage de son adversaire. Le joueur du Cerro Porteno, champion en titre au Paraguay, allait effectuer sa touche lorsqu’ il a envoyé le ballon dans la tronche du pauvre Maxloren Castro . Ce dernier l’empêchait certes d’effectuer sa remise en jeu, mais il ne méritait pas un tel traitement. Incapable de comprendre la décision de l’arbitre, Cecilio Domínguez a été expulsé dans la foulée.…

UL pour SOFOOT.com