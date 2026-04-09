Mircea Lucescu aura un stade à son nom

L’hommage continue. Une cérémonie d’hommage à Mircea Lucescu , décédé ce mardi, s’est déroulée jeudi matin à l’Arena Națională de Bucarest. Au terme de ce moment solennel, Cătălin Predoiu, Vice-Premier ministre de la Roumanie , annonce que le futur stade du Dinamo Bucarest portera le nom de l’emblématique entraîneur roumain . « En hommage à l’héritage exceptionnel que Mircea Lucescu a apporté au football national et au football mondial, nous avons décidé d’entamer les démarches juridiques pour que le futur stade du Dinamo Club porte le nom de : Stade Dinamo-Mircea Lucescu » , déclare le politicien à la presse.

Avant sa vie d’entraîneur, Mircea Lucescu a été joueur professionnel de 1963 à 1982. Son aventure a démarré au Dinamo Bucarest (1963-1977) , avant d’y revenir dans le costume d’entraîneur entre 1985 et 1990, pour un titre de champion et deux coupes nationales.…

CT pour SOFOOT.com