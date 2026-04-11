Une manita et un record pour le Bayern face à Sankt Pauli

Une manita et un record pour le Bayern face à Sankt Pauli

Sankt Pauli 0-5 Bayern Munich

Buts : Musiala (9 e ), Goretzka (53e), Olise (55 e ), Jackson (65 e ), Guerreiro (88 e ) pour le Rekordmeister

Battre son propre record : fait. Seul sur sa planète, le Bayern n’avait pas seulement l’objectif de prendre les trois points et d’accroitre son avance sur son dauphin le Borussia Dortmund sur la pelouse du Millerntor. Après avoir atteint la barre des 100 buts sur une saison le plus rapidement de l’histoire de la Bundesliga, les Bavarois ont fait tomber un nouveau record après leur large succès face à Sankt Pauli (0-5).…

LB pour SOFOOT.com