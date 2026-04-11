 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un gardien égalise à la dernière seconde en Serie B
information fournie par So Foot 11/04/2026 à 23:05

Un gardien égalise à la dernière seconde en Serie B

Un gardien égalise à la dernière seconde en Serie B

Arrêtez tout, on part en Italie ! La rencontre de Serie B entre Avellino et Catanzaro a en effet réservé un scénario hautement improbable . Cinquièmes du championnat et candidat à la montée en Serie A (via les barrages), les visiteurs pensaient avoir le match en main après avoir ouvert le score à l’heure de jeu. Mais ça, c’était sans compter sur le héros Antony Iannarilli. Monté sur le dernier corner de la partie, le gardien d’Avellino est venu égaliser de la tête à la 95 e minute .

Avant cela, Catanzaro avait été réduit à dix en concédant un penalty, finalement arrêté par Mirko Pigliacelli. I Lupi aura finalement trouvé un autre moyen, bien moins académique mais tellement plus riche en émotions, d’arracher un match nul qui lui permet de garder un mince espoir de participer également aux barrages d’accession.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lamine Yamal bat un nouveau record en Espagne
    Lamine Yamal bat un nouveau record en Espagne
    information fournie par So Foot 11.04.2026 23:38 

    Dans la cour des grands. Face à l’Espanyol, Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre la barre symbolique des 100 matchs en Liga . Lamine Yamal (18 ans et 272 jours) est le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 100 matchs ... Lire la suite

  • Michael Olise affole les compteurs
    Michael Olise affole les compteurs
    information fournie par So Foot 11.04.2026 23:25 

    On l’appelle l’ovni. Auteur de son 12 e but face à Sankt Pauli en 27 matchs de championnat disputés, Michael Olise est devenu le joueur le plus décisif sans les penaltys avec un club des cinq grands championnats en compétition officielle. Michael Olise (42- 17 ... Lire la suite

  • Succès précieux de Séville face à l'Atlético de Madrid
    Succès précieux de Séville face à l'Atlético de Madrid
    information fournie par So Foot 11.04.2026 23:11 

    Séville FC 2-1 Atlético de Madrid Buts : Adams (10 e SP), Gudelj (45 e +2) pour les Nervionenses // Boñar (35 e ) pour les Colchoneros Les Nervionenses ont appliqué à la lettre leur devise. Après avoir triomphé du FC Barcelone en Ligue des champions plus tôt dans ... Lire la suite

  • Rennes grignote Angers et remercie Samba
    Rennes grignote Angers et remercie Samba
    information fournie par So Foot 11.04.2026 22:59 

    Rennes 2-1 Angers Buts : Louër CSC (12 e ) et Al-Tamari (25 e ) pour le SRFC // Peter (65 e ) pour le SCO Plus d’informations à venir… … CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank