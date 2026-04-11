Un gardien égalise à la dernière seconde en Serie B

Arrêtez tout, on part en Italie ! La rencontre de Serie B entre Avellino et Catanzaro a en effet réservé un scénario hautement improbable . Cinquièmes du championnat et candidat à la montée en Serie A (via les barrages), les visiteurs pensaient avoir le match en main après avoir ouvert le score à l’heure de jeu. Mais ça, c’était sans compter sur le héros Antony Iannarilli. Monté sur le dernier corner de la partie, le gardien d’Avellino est venu égaliser de la tête à la 95 e minute .

Avant cela, Catanzaro avait été réduit à dix en concédant un penalty, finalement arrêté par Mirko Pigliacelli. I Lupi aura finalement trouvé un autre moyen, bien moins académique mais tellement plus riche en émotions, d’arracher un match nul qui lui permet de garder un mince espoir de participer également aux barrages d’accession.…

TB pour SOFOOT.com