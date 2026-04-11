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Rennes grignote Angers et remercie Samba
information fournie par So Foot•11/04/2026 à 22:59
Rennes grignote Angers et remercie Samba
Rennes 2-1 Angers
Buts : Louër CSC (12
e
) et Al-Tamari (25
e
) pour le SRFC // Peter (65
e
) pour le SCO
Dans la cour des grands. Face à l’Espanyol, Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre la barre symbolique des 100 matchs en Liga . Lamine Yamal (18 ans et 272 jours) est le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 100 matchs ...
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On l’appelle l’ovni. Auteur de son 12 e but face à Sankt Pauli en 27 matchs de championnat disputés, Michael Olise est devenu le joueur le plus décisif sans les penaltys avec un club des cinq grands championnats en compétition officielle. Michael Olise (42- 17 ...
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Séville FC 2-1 Atlético de Madrid Buts : Adams (10 e SP), Gudelj (45 e +2) pour les Nervionenses // Boñar (35 e ) pour les Colchoneros Les Nervionenses ont appliqué à la lettre leur devise. Après avoir triomphé du FC Barcelone en Ligue des champions plus tôt dans ...
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Arrêtez tout, on part en Italie ! La rencontre de Serie B entre Avellino et Catanzaro a en effet réservé un scénario hautement improbable . Cinquièmes du championnat et candidat à la montée en Serie A (via les barrages), les visiteurs pensaient avoir le match en ...
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