Boga porte encore la Juventus à Bergame

Atalanta 0-1 Juventus

But : Boga (48 e )

L’homme providentiel. Grâce au quatrième but de Jérémie Boga en Serie A depuis début mars, la Juventus est allée s’imposer sur la plus petite des marges à Bergame (0-1) . Un succès qui permet aux Turinois de grimper dans le Top 4, en attendant le choc de dimanche entre Côme et l’Inter Milan. Malmenée en première période et sauvée par le poteau sur un coup de casque de Giorgio Scalvini à la suite d’un coup-franc, la Vieille Dame aura su attendre son heure.…

TB pour SOFOOT.com