Succès précieux de Séville face à l'Atlético de Madrid

Séville FC 2-1 Atlético de Madrid

Buts : Adams (10 e SP), Gudelj (45 e +2) pour les Nervionenses // Boñar (35 e ) pour les Colchoneros

Les Nervionenses ont appliqué à la lettre leur devise. Après avoir triomphé du FC Barcelone en Ligue des champions plus tôt dans la semaine, l’Atlético de Madrid avait l’occasion de chiper la troisième place de la Liga à Villarreal en cas de succès. Sauf que les évènements ne se sont pas déroulés comme prévu pour les Colchoneros , avec une équipe largement remaniée, puisque ce sont les Sévillans qui ont signé la bonne opération du jour en prenant les trois points et en sortant de la zone de relégation avec cette victoire 2 à 1.…

LB pour SOFOOT.com