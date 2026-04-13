Une lueur d'espoir pour Liverpool ?

Et si la lumière venait d’un bambin ? Condamné à l’exploit à Anfield face au PSG après avoir été battu et baladé à Paris, Liverpool a peut-être gagné une raison de plus d’y croire depuis ce weekend et elle s’appelle Rio Ngumoha . Auteur de son deuxième but de la saison en championnat face à Fulham, son premier à domicile, le jeune ailier des Reds est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club à Anfield, à 17 ans et 225 jours, devançant désormais un certain Raheem Sterling .

A special strike from Rio 😍 pic.twitter.com/WdOe72gRj8…

JF pour SOFOOT.com