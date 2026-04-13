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Les quatre profils identifiés pour succéder à Medhi Benatia à l'OM
information fournie par So Foot 13/04/2026 à 11:24

Les quatre profils identifiés pour succéder à Medhi Benatia à l'OM

Les quatre profils identifiés pour succéder à Medhi Benatia à l'OM

La liste des volontaires s’élargit. Pendant que les joueurs de l’OM profitent d’un énième stage sous le soleil de Marbella, la direction est lancée dans une course pour trouver le successeur de Medhi Benatia . Comme l’a annoncé Frank McCourt, le directeur sportif du club quittera ses fonctions en fin de saison.

Un premier refus de Ghisolfi

Le poste étant bientôt vacant, le club phocéen ne perd pas une minute. Selon les informations de La Provence , Florent Ghisolfi semblait être la cible numéro une , mais le directeur sportif passé par Lens et Nice a décliné l’offre, préférant rester à Sunderland avec Régis Le Bris.…

AR pour SOFOOT.com

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