Pep Guardiola sait comment Rayan Cherki deviendra plus fort

Et revoilà Rayan Cherki. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour entendre de nouveau Pep Guardiola aduler le numéro 10 des Skyblues . Ce dimanche, le natif de Lyon a ébloui le terrain de son talent en offrant deux passes plus que décisives à ses coéquipiers lors de la victoire de Manchester City contre Chelsea (0-3).

Une prestation remarquée par son entraîneur, qui l’a mentionné en conférence de presse d’après-match : « Rayan a un talent exceptionnel […] seul lui peut inventer des passes pour Guéhi. » …

TC pour SOFOOT.com