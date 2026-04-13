Le PSG peut compter sur un renfort pour le match à Anfield

Le PSG peut compter sur un renfort pour le match à Anfield

DD, KK et BB : Paris est au complet. Ce lundi matin, le PSG a annoncé sur ses réseaux sociaux les 22 joueurs convoqués pour le déplacement à Anfield. Absent depuis le 18 mars pour une blessure à la cheville, Bradley Barcola est bien présent pour affronter Liverpool et aider les siens en vue d’une qualification en demi-finale de la Ligue des champions.

Le groupe Parisien qui se déplace à Liverpool. ⚔️#LIVPSG I #UCL pic.twitter.com/3FIOlXBjod…

TC pour SOFOOT.com