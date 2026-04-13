Greif fait un parallèle entre sa situation et celle de Tolisso avec les Bleus

On en remet une couche. Dominik Greif a été le grand artisan du succès de l’Olympique lyonnais face à Lorient (2-0) en Ligue 1, ce dimanche. Le gardien de but slovaque, auteur de six parades , a permis aux siens de mettre fin à la série de neuf matchs sans victoire . « Je suis heureux, mais le plus important, ce sont les trois points. C’est bien d’être élu homme du match. Ce n’est jamais facile pour le gardien, mais je suis heureux d’avoir aidé l’équipe » , raconte-t-il en zone mixte après le match.

Greif du tac au tac

Pendant que Greif cassait la baraque derrière, Lyon est parvenu à faire trembler les filets lorientais grâce à Roman Yaremchuk et Corentin Tolisso . Le portier de 29 ans n’a pas échappé au traditionnel débat qui règne chez les Gones : l’absence de Tolisso en sélection nationale. « Corentin Tolisso est très important pour l’Olympique lyonnais. Comprenez-vous qu’il ne fasse pas partie de l’équipe de France ? » , demande le journaliste. Le Slovaque rétorque : « Comprenez-vous que je ne fasse pas partie de l’équipe nationale de Slovaquie ? Parfois on ne peut pas contrôler les décisions. » …

CT pour SOFOOT.com