Une lourde sanction pour Nuno Mendes

Nuno Mendes attendra pour la rentrée en Ligue 1. Entré en jeu lors du Trophée des champions contre Lens, Nuno Mendes était rapidement parti se doucher dans les vestiaires de Bollaert. Le Portugais avait en effet écopé d’un carton rouge suite à un vilain coup de coude envoyé sur le Sang et Or Michał Skóraś. Suite à cette exclusion stupide, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a tranché : Mendes sera suspendu trois matchs.

Un retour prévu en Ligue des champions

Le latéral du Paris Saint-Germain loupera les trois premières journée de Ligue 1 contre le Stade rennais, Lille et Monaco. Luis Enrique pourra à nouveau compter sur Nuno Mendes pour le premier match de Ligue des champions de la saison 2026-2027, prévu le 9 septembre. …

MBC pour SOFOOT.com