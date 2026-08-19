PSG-Rennes : une inversion et un grand bazar

Le championnat de France n'a pas encore repris qu'il s'offre un premier couac de calendrier : ce mercredi soir, à quatre jours du match, la rencontre entre le PSG et Rennes, prévue au Parc des Princes, a été relocalisée au Roazhon Park. Une inversion qui a des causes et des conséquences.

Le championnat de France ne pouvait pas reprendre sans un imprévu, une bizarrerie, bref un bazar de calendrier dont la Ligue 1 a le secret. Ce mercredi soir, à quatre jours du match, la rencontre entre le PSG et Rennes a été « inversée » : les deux équipes avaient rendez-vous dimanche soir à 20h45, elles se retrouveront finalement au Roazhon Park le même jour et à la même heure.

La raison de ce chamboulement de dernière minute ? L’état de la pelouse de l’enceinte parisienne, beaucoup trop catastrophique pour accueillir un match de football professionnel. « Le dernier épisode caniculaire, qui fait suite aux vagues de chaleur successives et exceptionnelles ayant touché la région parisienne cet été, a fortement accéléré la dégradation de la pelouse du Parc des Princes, aujourd’hui particulièrement endommagée », écrit le club de la capitale sur son site internet. Le gazon parisien doit être changé d’ici la réception de Monaco, le 4 septembre.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com