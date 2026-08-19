Le Cetlic et Bodø/Glimt en pôle position

HeLask, le Celtic a gagné. Au lendemain du match nul de l’Olympique Lyonnais contre Fenerbahçe, quatre nouveaux barrages d’accession à la phase de ligue de C1 se disputaient ce mercredi soir. Sous les yeux de Sébastien Pocognolli, désormais sélectionneur de l’Écosse, le Celtic Glasgow n’a fait qu’une bouchée des Autrichiens du LASK. Grâce à l’ouverture du score de Benjamin Nygren et au doublé de Camilo Duran, les Écossais prennent une grosse option avant le match retour la semaine prochaine.

Bodø/Glimt skie vers la Ligue des champions

Surprenant troisième d’ Eredivisie la saison dernière, Nimègue a été refroidi par Bodø/Glimt. Les Norvégiens, désormais habitués à jouer les premiers rôles en Ligue des champions, se sont imposés 3-1 aux Pays-Bas. Les trois buteurs du soir sont des Vikings : Sondre Fet, Andreas Helmersen et Haitam Aleesami. Sur une passe décisive de ce bon vieux Dusan Tadic, Clement Bischoff a réduit la marque en fin de match pour les Néerlandais, encore en vie dans ce barrage. …

MBC pour SOFOOT.com