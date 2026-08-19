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Un Brestois file en Championship
information fournie par So Foot 19/08/2026 à 22:36
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Un Brestois file en Championship

Un Brestois file en Championship

Grégoire Coudur. Grégoire Coudert n’a pas choisi les destinations les plus sexys du globe pour sa carrière. Après avoir passé cinq ans dans l’une des villes les moins charismatiques de Bretagne, le gardien de 27 ans file dans l’une des bourgades les plus moches du Lancashire : Burnley.

Un contrat jusqu’en 2030

L’ex-portier du Stade Brestois a signé chez les Clarets en Championship. Le natif de Rodez a paraphé un contrat de quatre ans avec le club anglais. Après les boulettes de Radosław Majecki, Grégoire Coudert avait été propulsé dans le rôle de numéro un par le défunt Éric Roy. Cette saison quasi pleine – 25 matchs en Ligue 1 – lui a ouvert les portes du football outre-Manche.…

MBC pour SOFOOT.com

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