Un ancien parisien marque un but fou pour l'Atlético de Madrid
Atlético de Madrid 2-0 Málaga
Buts : Lee (70 e ) et Baena (85 e ) …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Un ancien parisien marque un but fou pour l'Atlético de Madrid
Atlético de Madrid 2-0 Málaga
Buts : Lee (70 e ) et Baena (85 e ) …
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La rentrée des classes ne sera pas pour tout le monde. Onze joueurs manqueront la première journée de Ligue 1 ce week-end. Parmi eux, bien sûr, Nuno Mendes, suspendu trois matchs après son expulsion lors du Trophée des champions perdu par le PSG contre Lens (0-1), ... Lire la suite
La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé que la rencontre opposant le champion en titre le Paris Saint Germain et le Stade Rennais, initialement prévue dimanche au Parc des Princes à Paris, se jouerait finalement au Roazhon Park de Rennes en raison ... Lire la suite
L’appétit vient visiblement en marquant. Meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière avec 21 pions, Estéban Lepaul n’a pas franchement prévu de revoir ses ambitions à la baisse. Dans un entretien accordé à Ouest-France , l’attaquant rennais a dévoilé son grand ... Lire la suite
Un J peut en cacher un autre, un prêt aussi. Après avoir été acheté environ cinq millions d’euros à Birmingham à l’été 2024, le Rennais Jordan James a été renvoyé en prêt en Championship, toujours chez une formation reléguée . Ce ne sera pas Leicester, comme c’était ... Lire la suite
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