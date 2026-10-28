« Une ligne rouge a été franchie » : pas de parcage pour Lens à Lille

« Une ligne rouge a été franchie » : pas de parcage pour Lens à Lille

Taper du poing sur la table. C’est ce qu’a décidé de faire le RC Lens suite aux incidents survenus à Bruges en Ligue des champions le 21 octobre dernier. Des supporters artésiens s’étaient distingués au cours d’un déplacement placé sous le signe des tensions, en recourant à l’usage d’engins pyrotechniques (132 référencés dans le rapport de l’UEFA). Le club a donc pris la décision de fermer le parcage visiteur pour le derby du Nord qui aura lieu à Lille vendredi.

Les Lensois privés de déplacements

« Une ligne rouge a été franchie. Cette ligne n’avait rien d’implicite. Elle avait été définie conjointement par le club et des groupes de supporters à l’issue d’échanges menés la saison dernière, à la lumière d’incidents intervenus précédemment à Metz, Lille, Londres ou encore Reims », écrit Lens dans un communiqué publié ce mercredi.…

MB pour SOFOOT.com