Nouvelle absence de marque pour Lens
Coup d’arrêt . Dans un communiqué publié ce mercredi, le RC Lens a annoncé que son attaquant Odsonne Édouard serait absent plusieurs semaines à la suite d’une intervention chirurgicale aux adducteurs. Un forfait de marque qui vient s’ajouter à ceux d’Ismaël Ganiou, qui a récemment rechuté à l’entraînement, et d’Abdallah Sima, blessé depuis la dernière trêve.
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AP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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