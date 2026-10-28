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Nouvelle absence de marque pour Lens
information fournie par So Foot 28/10/2026 à 17:11

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Nouvelle absence de marque pour Lens

Nouvelle absence de marque pour Lens

Coup d’arrêt . Dans un communiqué publié ce mercredi, le RC Lens a annoncé que son attaquant Odsonne Édouard serait absent plusieurs semaines à la suite d’une intervention chirurgicale aux adducteurs. Un forfait de marque qui vient s’ajouter à ceux d’Ismaël Ganiou, qui a récemment rechuté à l’entraînement, et d’Abdallah Sima, blessé depuis la dernière trêve.

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AP pour SOFOOT.com

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