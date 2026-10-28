Deux géants du football européen s’affronteront au Kenya en janvier
Kane, son Ballon d’or et un lion : photo iconique à venir. L’info est aussi surprenante qu’inattendue, mais pendant que les pensionnaires de la Bundesliga et de l’Eredivisie seront encore occupés à digérer la soirée du Nouvel An, le Bayern Munich et l’Ajax Amsterdam s’affronteront au Kenya . Les deux clubs européens ont indiqué dans un communiqué publié ce mercredi qu’ils croiseront le fer lors d’un amical le 5 janvier 2027 pour l’inauguration du stade international Raila Odinga, à Nairobi . Cette enceinte accueillera d’ailleurs des rencontres de la Coupe d’Afrique des nations 2027, coorganisée par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.
Embed t.co…
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer