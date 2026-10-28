Deux géants du football européen s’affronteront au Kenya en janvier

Kane, son Ballon d’or et un lion : photo iconique à venir. L’info est aussi surprenante qu’inattendue, mais pendant que les pensionnaires de la Bundesliga et de l’Eredivisie seront encore occupés à digérer la soirée du Nouvel An, le Bayern Munich et l’Ajax Amsterdam s’affronteront au Kenya . Les deux clubs européens ont indiqué dans un communiqué publié ce mercredi qu’ils croiseront le fer lors d’un amical le 5 janvier 2027 pour l’inauguration du stade international Raila Odinga, à Nairobi . Cette enceinte accueillera d’ailleurs des rencontres de la Coupe d’Afrique des nations 2027, coorganisée par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.

Embed t.co…

MB pour SOFOOT.com