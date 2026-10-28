Un sanglier marque un but à Marseille
Prix Puskás ? Le foot, c’est simple, il faut juste un ballon. Et ça, le sanglier qui s’est introduit dans un city du 10 e arrondissement de Marseille l’a bien compris . L’ex-pensionnaire de Sedan a juste eu besoin de ramener sa balle pour montrer toute sa palette technique. Et il en a sous les sabots, le sanglier. Belle conduite de balle, petits dribbles, roulade avant un beau coup de groin dans le but.
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