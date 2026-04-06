 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une légende va quitter City
information fournie par So Foot 06/04/2026 à 10:08

Une légende va quitter City

Une légende va quitter City

L’histoire aura été belle. Neuf ans après son arrivée dans le nord de l’Angleterre, Bernardo Silva va quitter Manchester City à l’issue de la saison . En fin de contrat, le Portugais ne prolongera pas avec les Citizens . « On ne remplace jamais un joueur par un autre du même calibre, car cela n’existe pas. Bernardo Silva est unique. La façon dont il maîtrise les matchs, dont il se déplace, dont il reçoit le ballon, dont il mène le jeu, dont il anticipe les solutions , a tenu à lui rendre l’hommage Pep Lijnders, adjoint de Pep Guardiola, après la victoire contre Liverpool en FA Cup. Mais toute belle histoire a une fin, et j’espère qu’il profitera pleinement des derniers mois et qu’il fera ses adieux en beauté. »

Un dernier titre à aller chercher

Les supporters des Skyblues n’ont donc plus que six (ou sept) matchs pour profiter du talent de l’ancien monégasque . Qui pourrait partir sur une belle note puisqu’après avoir ridiculisé les Reds , ces derniers sont qualifiés pour le dernier carré de la FA Cup, où ils défieront Southampton avant une potentielle finale contre Chelsea ou Leeds. Une victoire finale constituerait un troisième sacre dans la compétition pour Silva, qui compte également (entre autres) six titres en Premier League et une Ligue des champions avec City.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kylian Mbappé a trouvé son meilleur défenseur
    Kylian Mbappé a trouvé son meilleur défenseur
    information fournie par So Foot 06.04.2026 15:09 

    Kylian Mbappé a encore des partisans. Pointé du doigt avec virulence par la presse espagnole après la défaite du Real Madrid à Majorque, Kylian Mbappé vit un moment compliqué dans la capitale espagnole. Mais sans surprise, l’attaquant merengue peut compter sur ... Lire la suite

  • La drôle de tradition du football lituanien pour Pâques
    La drôle de tradition du football lituanien pour Pâques
    information fournie par So Foot 06.04.2026 14:07 

    Les traditions ont la peau dure. En ce week-end de Pâques, le football lituanien a attiré l’attention avec une coutume pour le moins originale . Lors des rencontres disputées ces jours-ci, pas de pile ou face pour déterminer quelle équipe bénéficiera de l’engagement ... Lire la suite

  • Les supporters de Liverpool attendus en nombre au Parc des Princes
    Les supporters de Liverpool attendus en nombre au Parc des Princes
    information fournie par So Foot 06.04.2026 13:49 

    Le Parc risque de voir rouge. Alors que le PSG défie à nouveau Liverpool ce mercredi en Ligue des champions, les supporters des Reds seront encore plus nombreux que l’an dernier . Limité à 2000 places lors du huitièmes de finale de 2025, le parcage visiteurs a ... Lire la suite

  • La section féminine de Dijon en danger ?
    La section féminine de Dijon en danger ?
    information fournie par So Foot 06.04.2026 12:27 

    C’est la crise. Alors qu’elle réalise l’une des meilleures saisons de son histoire (actuellement cinquième de Première Ligue), les doutes s’accumulent concernant l’avenir de la section féminine de Dijon . Le DFCO a en effet publié un communiqué alarmant ce dimanche, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank