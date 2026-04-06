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Des supporters de Séville s'en prennent aux joueurs après une nouvelle défaite
information fournie par So Foot 06/04/2026 à 11:53

Des supporters de Séville s'en prennent aux joueurs après une nouvelle défaite

Des supporters de Séville s'en prennent aux joueurs après une nouvelle défaite

La tension est maximale. Battu sur la pelouse de la lanterne rouge Oviedo ce dimanche (1-0), Séville est au bord de l’implosion. Alors que le club andalou ne compte plus que deux minuscules points d’avance sur la zone de relégation, des supporters s’en sont pris aux joueurs à leur retour . Selon la presse espagnole, un premier groupe aurait attendu la délégation sévillane à l’aéroport, et un deuxième au centre d’entraînement.

🚨 Recibimiento de algunos aficionados a la plantilla del Sevilla a su llegada al aeropuerto ❌ Gritos de "hijos de p***" y de "Junior muérete" 📹 @IsaacEscalera 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/kKWCPoAv7j…

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