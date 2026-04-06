Mauvaise nouvelle pour le PSG avant Liverpool

Pas un très bon souvenir. Le PSG et Liverpool sont fixés concernant l’homme qui arbitrera leur duel, mercredi soir au Parc des Princes en quart de finale aller de la Ligue des champions. Il s’agit de l’Espagnol José Maria Sanchez Martinez . Arbitre de C1 depuis cinq ans, ce dernier n’a été au sifflet qu’une seule fois pour les Parisiens : lors du match retour à Aston Villa la saison passée, au même stade de la compétition. Soit le plus grand frisson de l’épopée, puisque les Rouge et Bleu étaient passés tout proche du précipice après une seconde période digne d’un long calvaire.

Un arbitre qui ne réussit pas aux clubs français

Plus globalement, José Maria Sanchez Martinez ne porte pas chance aux représentants de l’Hexagone sur la scène européenne . Cette saison, il a notamment dirigé Monaco-Juventus (0-0), mais surtout la défaite polémique de l’OM face à l’Atalanta (0-1). Au total, sur les six rencontres de Ligue des champions qu’il a arbitrées impliquant un club français, seul Brest a réussi à s’imposer (contre le PSV, 1-0).…

TB pour SOFOOT.com