Le nouveau président de l'OM monte au créneau

Le patron sort de l’ombre. En difficulté ces dernières semaines et sous grosse pression après le revers à Monaco et la perte de sa place sur le podium, l’OM va devoir se montrer solide pour ne pas tout perdre dans la dernière ligne droite de la saison . Dans les coursives du stade Louis II, le président du club par interim Alban Juster a tenu à calmer les choses en retenant le positif de la soirée. « On ressort très déçus, très frustrés, mais il y a de bonnes choses à garder ce soir pour la fin de saison. Le résultat nous est défavorable mais rien n’est joué » , a-t-il assuré devant les journalistes présents en zone mixte.

Une prestation qui donne de l’espoir ?

Juster a surtout souligné le match cohérent proposé par les Phocéens, qui auraient pu repartir de la Principauté avec un meilleur résultat , sans notamment un grand Lukáš Hrádecký dans les cages. « On est tous très déçus, très frustrés du résultat. Mais je crois qu’on a aussi vu une prestation très correcte, très cohérente, probablement une des meilleures prestations depuis plusieurs mois maintenant , a-t-il affirmé. Le plus important est de capitaliser sur cette prestation, sur le travail fait par Habib (Beye) et son staff au quotidien, simplement utiliser tout ce qui a été positif ce soir dans les six prochains matchs pour aller décrocher l’objectif qu’on s’est fixé en début de saison, que vous connaissez tous : le podium. » …

TB pour SOFOOT.com