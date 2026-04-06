Deux décennies que l'OM n'avait pas vu ça
Des débuts pas rêvés du tout. Nommé en février dernier sur le banc de l’Olympique de Marseille, un poste dont il rêvait depuis longtemps, Habib Beye connaît des premières semaines agitées sur la Canebière . La défaite des siens à Monaco est en effet la troisième depuis son arrivée, après Brest et Lille. S’il n’a certes guère eu le temps de préparer le déplacement en Bretagne immédiatement après son arrivée, le bilan est également terni par une élimination en Coupe de France, aux tirs aux buts contre Toulouse.
Habib Beye devient le 1er entraineur à perdre 3 de ses 7 premiers matchs officiel lors d'un mandat avec l'@OM_Officiel depuis Jean Fernandez en 2005 (3). #ASMOM…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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