Une légende uruguayenne reprend les études

L’école du fan. À 31 ans, José María Giménez ne semble effectivement pas lassé par les études . En réalité, il n’est surtout jamais allé au bout de son cursus scolaire. Dans un entretien accordé au Syndicat des joueurs professionnels uruguayens (MUFA) et rapporté par la FIFPro (le Syndicat international des joueurs), le défenseur central du Deportivo La Corogne est revenu sur sa jeunesse compliquée . « J’ai un fils atteint de TDAH. Il a été diagnostiqué en même temps que moi, et il a huit ans. Quand on m’a dit que c’était héréditaire, j’ai fondu en larmes, parce que pendant ces huit ans, je n’avais rien compris. » Durant son enfance, Giménez a souffert de problèmes comportementaux et d’hyperactivité, qui l’on rapidement fait décrocher de l’école : « j’avais même de la peine pour les professeurs qui devaient me gérer » concède-t-il aujourd’hui.

Ces difficultés se sont ajoutées à celles d’un environnement familial modeste, qui l’ont poussé à, un temps, quitter le centre de formation du Danubio à 17 ans. Il a finalement fallu l’intervention du club – qui lui a offert une petite compensation financière – pour le pousser à poursuivre sa carrière. Désormais, le joueur aux 101 sélections a décidé de reprendre les études au lycée , afin d’obtenir son baccalauréat. Cette reprise d’étude est planifiée depuis ses dernières années à l’Atlético de Madrid, où il prenait déjà des cours à distance.…

AB pour SOFOOT.com