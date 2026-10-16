Le Real Madrid s'apprêterait à prolonger l'une de ses stars

Hey, Jude. Après avoir bien avancé sur la prolongation d’Arda Güler, le Real Madrid poursuit la politique de blindage de son arsenal offensif. Jude Bellingham s’apprête à prolonger son aventure dans la capitale espagnole, selon les informations de AS . Le milieu de terrain anglais était initialement lié au Real Madrid jusqu’en 2029 mais ce nouveau contrat lui permettrait de l’étendre jusqu’en 2031.

En place sous Mourinho

À défaut de convaincre sur le terrain et de construire une équipe équilibrée où les égos ne prennent pas toute la place, le Real Madrid s’active donc pour sécuriser ses joueurs (avec sans doute une belle revalorisation pour les principaux intéressés).…

MB pour SOFOOT.com