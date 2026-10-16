Javier Tebas compare les méthodes de Real Madrid TV à celles d'un dirigeant nazi
Javier Tebas et Florentino Pérez ne partiront jamais en vacances ensemble. Ce vendredi, le président de la Liga a dégainé un long message sur X pour s’en prendre à Real Madrid TV , qu’il accuse de mener une campagne contre l’arbitrage espagnol . Selon lui, la chaîne du club merengue sélectionne les images qui l’arrangent, répète ses accusations et désigne des ennemis. Bref, une sacrée ambiance dans le paysage audiovisuel espagnol.
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AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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