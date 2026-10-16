Luis Enrique répond à Dembélé sur sa demande de vacances

Luis Enrique répond à Dembélé sur sa demande de vacances

Vive les vacances ! Ousmane Dembélé est un homme comme tout le monde, il aime les jours off . En plus, ce vendredi, c’est les vacances pour les écoliers, collégiens et lycéens. Alors, pourquoi pas lui ?

C’est ce qu’il avait réclamé dans un sourire après le match contre Manchester City ce mercredi. « Et d’ailleurs, je vais peut-être demander d’autres vacances » , s’était-il amusé. Les journalistes ont donc demandé au proviseur Luis Enrique si l’élève Dembélé pouvait bénéficier de quelques jours de congés.…

LP pour SOFOOT.com