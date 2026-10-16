Un entraîneur convoité par Manchester United dément les rumeurs

He stays . Annoncé partant pour Manchester United, en quête d’un remplaçant à Michael Carrick selon la presse anglaise, le coach allemand de Brighton Fabian Hürzeler a balayé ces rumeurs en conférence de presse ce vendredi à deux jours de la réception de Crystal Palace en Premier League.

« Je me plais toujours ici. J’adore travailler avec les joueurs et le staff au quotidien, a répondu le technicien de 33 ans. C’est important d’être dans un environnement sain et ce dernier me permet de m’exprimer librement. Aujourd’hui ça va bien mais les choses peuvent vite changer en Premier League. » Tiens, tiens……

MB pour SOFOOT.com