Nantes a pioché son joker médical
Les Canaris disent merci à Udol.
Réduit à manger des miettes cette saison (5 apparitions) en raison de l’arrivée tonitruante de Matthieu Udol au RC Lens, Deiver Machado cherchait à se relancer en vue de la Coupe du monde 2026 avec la Colombie. Comme annoncé par son coach Pierre Sage en conférence de presse après la veille de la rencontre face au FC Nantes, le piston gauche de 32 ans a bien rejoint les Canaris ce lundi. …
CDB pour SOFOOT.com
