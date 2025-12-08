Le Club Bruges se sépare de son entraîneur
Après l’Atalanta, un autre adversaire européen de l’OM vire son coach.
À deux jours de la réception d’Arsenal pour le compte de la 6 e journée de Ligue des champions, le Club Bruges a décidé d e se séparer de son entraîneur Nicky Hayen selon le communiqué du club. Les Blauw en Zwart ont également annoncé le retour au club du technicien croate Ivan Leko en tant qu’entraîneur principal, passé par Bruges comme joueur entre 2005 et 2008 puis comme coach entre 2017 et 2019.…
LB pour SOFOOT.com
