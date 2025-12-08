 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kylian Mbappé jouera en Ligue des champions malgré une fracture au doigt
information fournie par So Foot 08/12/2025 à 18:04

Kylian Mbappé jouera en Ligue des champions malgré une fracture au doigt

Kylian Mbappé jouera en Ligue des champions malgré une fracture au doigt

On espère qu’il n’avait pas prévu de se marier cette semaine.

Battus à domicile face au Celta Vigo ce dimanche (0-2), le Real Madrid a perdu très gros : trois joueurs expulsés, Éder Militão qui sort sur blessure et qui sera absent environ quatre mois, et un entraîneur fragilisé avant de recevoir Manchester City en Ligue des champions ce mercredi. Mais ce n’est pas tout.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Salah à Liverpool : le poids du Mo
    Salah à Liverpool : le poids du Mo
    information fournie par So Foot 08.12.2025 18:43 

    Pas titulaire lors des trois derniers matchs de Liverpool et resté sur le banc lors du nul contre Leeds ce week-end, Mohamed Salah a vidé son sac devant la presse. Est-ce que l'on reverra le Pharaon sous le maillot red ? Il a en tout cas été écarté du groupe pour ... Lire la suite

  • Paris devra-t-il encore faire sans Dembélé ?
    Paris devra-t-il encore faire sans Dembélé ?
    information fournie par So Foot 08.12.2025 18:39 

    Si on parle de saison blanche, ce n’est pas pour parler de ski. Selon les informations du Parisien , Ousmane Dembélé ne devrait pas prendre part au prochain match du Paris Saint-Germain, prévu mercredi du côté de Bilbao , pour le compte de la 6 e journée de Ligue ... Lire la suite

  • Le Club Bruges se sépare de son entraîneur
    Le Club Bruges se sépare de son entraîneur
    information fournie par So Foot 08.12.2025 17:58 

    Après l’Atalanta, un autre adversaire européen de l’OM vire son coach. À deux jours de la réception d’Arsenal pour le compte de la 6 e journée de Ligue des champions, le Club Bruges a décidé d e se séparer de son entraîneur Nicky Hayen selon le communiqué du club. ... Lire la suite

  • Nantes a pioché son joker médical
    Nantes a pioché son joker médical
    information fournie par So Foot 08.12.2025 17:39 

    Les Canaris disent merci à Udol. Réduit à manger des miettes cette saison (5 apparitions) en raison de l’arrivée tonitruante de Matthieu Udol au RC Lens, Deiver Machado cherchait à se relancer en vue de la Coupe du monde 2026 avec la Colombie. Comme annoncé par ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank