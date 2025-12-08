Kylian Mbappé jouera en Ligue des champions malgré une fracture au doigt
On espère qu’il n’avait pas prévu de se marier cette semaine.
Battus à domicile face au Celta Vigo ce dimanche (0-2), le Real Madrid a perdu très gros : trois joueurs expulsés, Éder Militão qui sort sur blessure et qui sera absent environ quatre mois, et un entraîneur fragilisé avant de recevoir Manchester City en Ligue des champions ce mercredi. Mais ce n’est pas tout.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer