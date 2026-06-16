Une légende du Mexique tire sa révérence

Petit joueur, la septième ce n’est que dans quatre ans. Memo Ochoa et ses 40 piges sont en train de vivre leurs derniers instants dans le football professionnel. En effet, l’ex-portier d’Ajaccio a annoncé la fin de sa carrière dans une vidéo publiée sur la chaîne Youtube de la FIFA : « L’équipe nationale mexicaine a toujours été mon fil conducteur, dans ma carrière comme dans ma vie. Je ne conçois pas ma carrière sans elle. Maintenant que mon aventure avec la sélection est terminée, le football n’a plus de sens pour moi. »

Près de 1000 matchs et un statut de légende

Passé dans dix clubs différents et cumulant 941 parties , Ochoa est surtout reconnu pour sa carrière internationale (153 matchs avec la sélection) et ses six Mondiaux disputés, ce qui en fait le recordman aux côtés de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi . Ému, il parle de sa relation avec sa sélection : « L’équipe nationale mexicaine a toujours été mon fil conducteur, dans ma carrière comme dans ma vie. Je ne conçois pas ma carrière sans elle. Maintenant que mon aventure avec la sélection est terminée, le football n’a plus de sens pour moi. » …

EM pour SOFOOT.com