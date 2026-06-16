Le Real prolonge l'un de ses piliers
Vous reprendrez bien une petite année supplémentaire ? En plein remaniement, le Real a cependant choisi de reconduire Antonio Rüdiger jusqu’en 2027. Le club merengue a en effet officialisé ce mardi la prolongation du défenseur le plus chiant à jouer de l’histoire du foot . Après l’arrivée de Cucurella, La Casa Blanca confirme sa forte activité en ce début de mercato.
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