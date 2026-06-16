Le visa d'un attaquant iranien expire quelques heures après le premier match

Il n’a pas joué face à la Nouvelle-Zélande cette nuit, mais pourrait ne même plus faire partie du groupe iranien pour la Coupe du monde. Le visa de l’ailier gauche de la Team Melli Mehdi Torabi (31 ans, évolue dans le championnat iranien) a expiré après son entrée aux États-Unis , selon l’agence de presse officielle iranienne Irna. Si tous les autres joueurs ont reçu « des visas leur permettant d’entrer et de ressortir des États-Unis à plusieurs reprises, celui de Torabi n’était valable que pour une seule entrée » , précisait Irna.

Mehdi Taremi retenu à l’aéroport de Los Angeles

« La Fédération iranienne de football a entrepris des démarches pour faire renouveler le visa de Torabi afin que le joueur puisse accompagner l’équipe nationale lors des prochains matchs » , a écrit l’instance de football du pays. Le capitaine Mehdi Taremi et un membre du staff ont également rencontré des difficultés à l’aéroport de Los Angeles, alors que toute l’équipe les attendait dans l’avion . Ce dernier a finalement décollé peu avant minuit (heure locale), en direction du camp de base de la sélection à Tijuana, au Mexique.…

NB pour SOFOOT.com